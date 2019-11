VIDEO | Kaks britti lähevad laupäeval vastamisi maailmameistritiitli nimel

191cm pikk Smith (26-0, 19 KO) teenis WBA World tiitli ja krooniti World Boxing Super Series tšempioniks pärast võimsat nokaudiga võitu seitsmendas raundis Briti rivaali George Grovesi üle. Samuti oli see tema jaoks triumf prestiižsel World Boxing Super Series turniiril.

Selle aasta jaanuaris kaitses Smith supertšempioni vööd nokaudiga Kameruni juurtega prantslase Hassan N'Dama N'Jikami vastu. 2013. aastal võitis Smith nokaudiga Leedu poksijat Kirill Psonkot.

31aastane Ryder on vastasest 16cm lühem. Ta on saanud profivõistlustel 28 võitu (16 nokaudiga) ja kaotanud 4 kohtumist. “Gorilla” hüüdnime kandev sportlane on võitnud neli viimast lahingut nokaudiga.

Enamik poksieksperte peavad favoriidiks Smithi, aga Ryder on endas kindel.

“Ma ei suuda väljendada, kui õnnelik ma olen, et saan naasta maailmameistrina Liverpooli oma tiitleid kaitsma,” ütles Smith. “Olen alati unistanud sellest, et tuua sellesse linna maailmameistritiitli matš ja loodetavasti on see neist paljudest esimene.”

“Ma olen väga elevil, et saan võidelda absoluutse maailmameistritiitli peale,” ütles Ryder. “Ma olen näinud väga palju vaeva, et siia jõuda ja siia püsima jääda. Ma tunnen, et olen oma elu parimas vormis ja see võimalus on tulnud ideaalsel ajal. Callum Smith on tugev vastane ja väärt tšempion, kuid tunnen, et olen hetkel võitmatu.”

Ryder on ajutine WBA tiitlihoidja. Ta võitis tiitli, kui sundis selle aasta mais kolmandas raundis alistuma austraallase Bilal Akkawy.