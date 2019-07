VIDEO | Jõhkrad löögid: Venemaa poksija sai nii kõvad obadused, et arstidel tuli suur osa tema koljust eemaldada

Kergkeskkaalus IBF-i vahetiitlile võidelnud Dadašev pidi ringist kaotajana lahkuma, kui tema treener Buddy McGirt viskas 11. raundis ringi valge rätiku. Nagu selgub, siis oleks pidanud sellise otsuse tegema juba varem

Matši lõpetamise järel Dadašev oksendas ning ta toimetati riietusruumi kanderaamil.

Dadašev viidi Washingtonis koheselt arstide hoole alla ning mehele tehti erakorraline operatsioon. Venelase aju oli niivõrd turses, et surve alandamiseks tuli USA arstidel eemaldada tema kolju parem pool.

Gazeta.ru andmetel on Dadaševi tervenemise kohta praegu keeruline ennustusi teha. „Dadaševi aju oli matši järel turses. Seetõttu tuli kolju parem pool eemaldada. Järgnevate päevade jooksul peaks turse alanema. Loodetavasti pannakse kolju eemaldatud osa seejärel tagasi,“ sõnas poksija mänedžer Egis Klimas. „Arsti sõnul võib ta naasta normaalsesse ellu. Praeguseks on tema seisund stabiliseerunud, kuid see on endiselt kriitiline.“

Dadaševi abikaasa alustas juhtunu jäel koheselt teekonda Peterburist Washingtoni.