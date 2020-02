VIDEO ja BLOGI | Tyson Fury lõi nokaudikuninga Deontay Wilderi kõrvakile puruks ja võitis viimase 20 aasta suurima raskekaalu poksimatši

Deontay Wilder vs Tyson Fury

Tõenäoliselt näeme ka Fury vs Wilder III. Kuna Wilder oli sel korral tiitlikaitsja, siis on tal õigus Fury uuesti välja kutsuda.

Nüüd kuulutatakse ka võitja välja. Fury saab ka WBC vöö enda valdusesse. Fury on nüüd karjääri jooksul suutnud võita kõik raskekaalu tähtsamad tiitlid. Kas tal õnnestub tõusta ka absoluutseks tšempioniks?

Fury surub Wilderi nurka ja annab kuuma. Wilderi meeskond viskab valge rätiku ringi. Fury on WBC maailmameister!

Kuues raund: esimest korda näitab väsimuse märke ka Fury. Raundi võit kuulub siiski taas Fury'le. Mõlemad mehed on verised, kuid tundub, et see on ainult Wilderi veri ja Fury keha püsib praegu veel ühes tükis. Wilderit vaadates tundub küll, et kuut raundi see mees küll enam vastu ei pea. Teda päästaks ainult tema parem käsi ja nokaut.

Viies raund: Wilder on üsna küpse. Fury liigutab end väga teravalt. Wilder käib taas põrandal ning taaskord loetakse numbreid. Fury'lt võetakse samal ajal punkt maha, kuna ta ei kuula jälle kohtuniku käske. Seega raund 9:8 Fury'le.

Neljas raund: Wilder läheb nii hooga lööma, et kaotab tasakaalu ja kukub. Mehed hakkavad rohkem väsima ja seega tuleb aina enam ka sidumist, mida kohtunik peab lahutama minema.

Kohtunik hoiatab mõlemat meest, et hakab neilt punkte maha võtma, kui nad teda ei kuula.

Kolmas raund: Wilder käib ka põrandal ära. Fury võidab selle raundi 10:8. Wilderil jookseb kõrv verd. Fury karm löök purustas ilmselt Wilderi vasaku kõrva kile. Ameeriklasel ka huul verine.

Teine raund: Wilder suudab võrreldes avaraundiga end koguda. Ameeriklaselt ka üks hea tabamus paremaga. Raundi lõpus hea tabamus paremaga ka Fury'lt. Lõpuks tuleb kohtunikul mehi lahutama minna, kuna mõlemad tahavad võidelda. Üsna võrdne raund, kuid pigem võis natuke parem olla Wilder.

Esimene raund: avaraundis on Fury selgelt parem. Fury alustab kohe hoogsalt ja tabab häid lööke. Wilder on ilmselgelt kohmetunud ja ei suuda vastase võimsa algusega kohaneda. Avaraundi lõpus on Wilder üsna kohkunud olemisega.

Gong on kõlanud! Matš on alanud! Fury alustab kohe teravalt!

Wilder saabus sel korral just sellises kostüümis. https://twitter.com/SmashJT/status/1231445792197500928

Fury saabumine ka videos. https://twitter.com/Drakedabs/status/1231444979903533056

Wilder saab ka fännidelt vilet. Duell toimub küll USA-s Las Vegases, kuid tundub, et areenil on meeletus koguses britte, kes toetavad kõik Furyt. Suurbritannia poksifännid on teadupärast vägagi häälekad ning alati valmis reisima, et oma lemmikuid näha.

Nüüd sammum ringi poole ka tiitlikaitsja Wilder.

Enne ringi poole sammumist käis meeste vahel veel kõvem teineteise töötlemine. https://twitter.com/MichaelBensonn/status/1231000207611105281

Matš on peagi algamas. Tyson Fury alustab sammumist ringi suunas. Fury tuleb ringi poole kuningatroonil istudes. Lisaks on tal samal ajal kroon peas. https://twitter.com/HollywoodTitanx/status/1231444980540903425

Enne suure matši algust käivad ringis Mike Tyson, Evander Holyfield ja Lennox Lewis. Kolmikut tunnustatakse nende suure panuse eest poksi. Legende autasustab WBC president Mauricio Sulaiman.

On hümnide aeg!

Wilder ja Fury peaksid nüüd lähema poole tunni jooksul ringi saabuma.

Õhtu eelviimane matš leiab samuti oma lõpu. Charles Martin alistab kuuenda raundi tehnilise nokaudiga Gerald Washingtoni. Martin on nüüd IBF-i versioonis esimene väljakutsuja. Seega võiks ta järgmise aasta aja jooksul saada matši Anthony Joshuaga.

Väljakutsuja Fury on matši eel vana rahu ise. https://twitter.com/BTSportBoxing/status/1231403495829524481?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1231403495829524481&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dailymail.co.uk%2Fsport%2Fboxing%2Farticle-8031847%2FDeontay-Wilder-vs-Tyson-Fury-2-LIVE-time-fight-watch.html

Nii saabus areenile Deontay Wilder. https://twitter.com/BTSportBoxing/status/1231412828860534784?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1231412828860534784&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dailymail.co.uk%2Fsport%2Fboxing%2Farticle-8031847%2FDeontay-Wilder-vs-Tyson-Fury-2-LIVE-time-fight-watch.html

Tänase võitlusõhtu senised tulemused:Poolkergkeskkaal: Javier Molina (USA) alistas kohtunike häältega Amir Imami (USA)Poolkergkeskkaal: Petros Ananjan (Venemaa) alistas kohtunike hältega Subriel Matiase (Kuuba)Poolkeskkaal: Sebastian Fundora alistas kohtunike häältega Daniel Lewise (Austraalia)Juunior sulgkaal: Emanuel Navarrete alistas 11. raundi tehnilise nokaudiga Jeo Santisima (Filipiinid)

Wilderi ja Fury ringi sammumist peab veel ootama. Enne seda peetakse ära veel üks matš. Õhtu eelviimases matšis on vastamisi endine maailmameister Charles Martin ja Gerald Washington. Seega võib Wilderi ja Fury duelli alguseni aega olla veel ligemale üks tund või isegi rohkem.

Raskekaalus nelja meistrivööd enda valduses hoidev Anthony Joshua hoiab samuti matšil silma peal. https://twitter.com/MichaelBensonn/status/1231358925510934528?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1231358925510934528&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dailymail.co.uk%2Fsport%2Fboxing%2Farticle-8031847%2FDeontay-Wilder-vs-Tyson-Fury-2-LIVE-time-fight-watch.html

Fury valmistub matšiks nii, et paneb endale krooni pähe. Wilder tegeleb samal ajal venitamisega. https://twitter.com/espn/status/1231421665113825283

Rahvusvahelises meedias tituleeritakse kohtumist juba viimase 20 aasta kõige vingemaks poksimatšiks.

Deontay Wilder on korduskohtumise eel enesekindel. https://twitter.com/BronzeBomber/status/1231089265699803136

Mõned meenutushetked meeste eelmisest omavahelisest vastasseisust. https://twitter.com/BronzeBomber/status/1218986167481167872

Deontay Wilder planeerib juba võidupidu. https://www.instagram.com/p/B82oRwrB7dK/

Heitlus käib selle meistrivöö peale. https://www.instagram.com/p/B8yyBFIB3pU/

