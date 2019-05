VIDEO | Eesti tüdruk alustas poksi EMi nokaudiga ja tegi ajalugu

Esimese eestlannana 2018. aastal rahvusvahelisel poksiturniiril esikoha teeninud Vill alustas EMi loosi tahtel veerandfinaalist, kus kohtus Valgevenest pärit Karina Antsipinaga. Eestlanna haaras ohjad koheselt avaringis, olles selgelt aktiivsem, täpsem ja osavam. Teises raundis vormistas Maardu poksilootus üleoleku kindlaks võiduks vasak-parem sirgete kombinatsiooniga ning kohtunik otsustas matši lõpetada.

Uhke võit tähendab, et treener Jevgeni Golovatši juhendatav Vill on kindlustanud endale koha nelja parema seas ehk vähemalt pronksmedal on käes. Sellist tulemust pole varem ükski Eesti naispoksija teinud.

Finaalipääsu nimel hakkab eestlanna neljapäeval võitlema norralanna Sunniva Hoftsadiga, kes sammus medalivõitlusse sama kindlalt, tehes itaallanna Chiara Saraiello vastu asjad selgeks samuti juba teises raundis.

Noormeeste seas kaheksandikfinaalis vastasest üle olnud Matvei Starikov pidi veerandfinaalis vastu võtma äärmiselt napi kaotuse iirlaselt Martin Brady McCulloughilt.