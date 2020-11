VIDEO | Deontay Wilder süüdistab Tyson Furyt pettuses: sa panid midagi oma kindasse!

Esimene matš jäi 2018. aasta detsembris viiki, teises matšis tänavu veebruaris viskas Wilderi saatjaskond ringi valge rätiku, lõpetades matši seitsmendas raundis. Tegemist oli Pronksise Pommitaja esimese kaotusega profikarjääris.

Eile postitas Wilder sotsiaalmeediasse video, milles väidab, et 32-aastane Fury on nende omavahelistes matšides sohki teinud. 35-aastane Wilder ütles: "See, mida sa tegid, on miski, mida minu inimesed peavad taluma kogu aeg - keegi petab neid, et näidata oma ülevust selles maailmas."

"Ma nägin, kui Ricky Hatton (Fury treener - toim) su kinda maha võttis, et su rusikat sobimatusse asendisse sättida. Üritasite sama meetodit kasutada ka teisel korral, kuid seekord kriimustasite mu kõrvast liha välja, mis põhjustas mu kõrva veritsuse."

Wilder on veendunud, et tuttuued poksikindad ei tohiks sellist haava tekitada. "Ma usun kindlalt, et sa panid midagi rasket oma kinnastesse. Midagi, mille kuju ja suurus on muna sarnane," jätkas ta.

"See on ka põhjus, miks üks mu näopool muna suuruseks paistetas ja mu näkku täkke jättis. Aga sa ei suutnud ikkagi seda kuningat maas hoida. Lõpuks läks sul vaja kohtunikku ja ebalojaalset treenerit, kes viskas ringi rätiku ja mind peataks. Sinu tasumise tund tuleb."

Fury promootor: Wilder lõi lihtsalt põnnama

Fury promootor Frank Warren vastas süüdistustele The Suni vahendusel, öeldes, et Wilder üritab lihtsalt tähelepanu eemale lükata faktilt, et ta lasi kolmanda kordusmatši kokkuleppimise tähtajal mööda minna.

"Deontay Wilder ja tema meeskond olid meiega kolmanda matši lepingu teemal ühenduses. Nad lasid selle tähtajal mööda minna ja see aegus," ütles Warren. "Kõik muu on lihtsalt müra, et et juhtida tähelepanu kõrvale asjaolult, et ta lõi põnnama, kuna teda veebruaris sedasi häbistati. Ongi kogu lugu."

Esimest korda tuli taoliste süüdistustega välja Wilderi vend juba suvel. "Arstid märkasid peale matši, et mu venna peas on sügavik. Mitte ükski kinnas ega rusikas ei suudaks teha sellist kahju," rääkis Wilderi vend The Sunile. Wilder vihjas, et nad ei kavatse seda nii jätta: "Mu isa ütles mulle kord, et kui sa sihid relvaga, siis tapa. Muidu nad tulevad tagasi ja tapavad sinu. Kuningas tõuseb ja me tahame verd."