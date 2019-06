VIDEO | Anthony Joshua eitas paanikahoogu: võtan kaotuse vastu nagu mees, ma ei süüdista kedagi ega midagi

"Ringleb palju süüdistusi ja muresid selle kohta, mis valesti läks, aga olen sõdalane ja pean oma tõusud ja langused vastu võtma," vaagis Joshua YouTube'i vahendusel. "Mul ei olnud paanikahoogu, ma ei ole seda tüüpi inimene. Pean kaotuse vastu võtma nagu mees, ma ei süüdista kedagi ega midagi. Läksin ringi, et hästi esineda, aga matš ei läinud plaani järgi, minu plaanid ei realiseerunud."

Kaotus Ruizile oli Joshua jaoks profikarjääri esimene allajäämine. "Mitte kunagi ei tohi lasta edul pähe hakata ning ebaedul südamesse pääseda. Vahel tundub kaotuse puhul, et keegi on osa sinust välja rebinud, aga ma ei kavatse midagi muuta. Olen endiselt ambitsioonikas ning võin püstipäi kõndida. Minu töötahe on endine, jään oma inimestele lojaalseks."

Joshua ja Ruiz kohtuvad kõigi eelduste kohaselt mõne aja pärast uuesti, sest Joshua tiim kavatseb kasutada lepingus olnud võimalust organiseerida samade meeste vahel kordusmatš.