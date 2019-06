VIDEO | Andrus Värnik tegi võiduka poksidebüüdi, nokauteerides vastase esimeses raundis!

41-aastane Värnik alustas poksitreeningutega kolm kuud tagasi Tartus treener Keijo Toomsalu käe all. Spordiklubi Corsagym saalis käib ka Eesti üks paremaid kikkpoksijaid Ott Remmer, kes hindab endise odaviskaja arengut uuel alal üpris kiireks.

Remmer, kes oli kohal ka laupäevasel üritusel Viljandis, rääkis Delfile ja Eesti Päevalehele: "Päris kiirelt on arenenud. Sportlane on ikka sportlane! Esimene matš oli nagu ikka... Veidi oli ka "tuuleveskit" näha, aga tegi seda, mida tegema pidi ning oli edukas. Kindlasti sai ta sellest võidust ainult jõudu ja indu juurde."

Remmeri sõnul on Värnikut poksisaalis ainult positiivselt vastu võetud. "Me ei tõuka kedagi eemale. Kes teha tahab, see tulgu! Oleme alati kõik vastu võtnud," lisas ta.

Toomsalu tunnistas, et Värnik polnud alguses lihtne treenitav, kuid tänasel päeval võtab ta uusi teadmisi juba päris hästi vastu. Trenni jõuab Värnik põhiliselt nädalavahetuseti, nädala keskel käib ta tööl.

"Algus oli ausalt öeldes väga raske. Tal läks ikka aega, et uut süsteemi sisse juurutada. Hoopis teised harjutused, kõik oli tema jaoks nii uus... Vaikselt areneb. Positiivne on, et ta alati kodus õpitut analüüsib ja sellest järeldusi teeb," rääkis Toomsalu. "Sportlase vaim on ta sees kõva. Trenni teeb kõvasti. Tehnikat on vaja muidugi kõvasti lihvida, aga "duhh" on tal olemas ja seda on näha!"