VIDEO | Ameeriklase poolt nokauteeritud Robert Helenius kukkus jala pealt selili

Matši lõpetanud löök leidis aset 2.30 pärast kaheksanda raundi algust. Vaata tipphetki!

35-aastasele Heleniusele oli see elu esimene matš USA-s ning samuti esimene matš ligi aasta aja jooksul. Washingtoni profikontol on nüüd 20 võitu (13 nokaudiga), 3 kaotust (kõik nokaudiga) ja 1 viik. Heleniuse saldo on 28 võitu (17 nokaudiga) ja 3 kaotust (2 nokaudiga).

Viimased kolm matši oli Helenius võitnud, nende seas oli ka 2018. aasta märtsis Rakveres saavutatud võit valgevenelase Juri Bõhovtsevi üle. Eestis on Helenius võistelnud ka 2017. aastal Kalevi spordihallis ja 2015. aastal Tondiraba jäähallis.