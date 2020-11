VIDEO | 45 sekundiga poksimatši kaotanud USA raskekaallane sattus uurimise alla, mees võib 80 000 dollarilisest palgast ilma jääda

Statistika kohaselt saatis Flores matši jooksul teele ühe löögi, mis läks mööda. Ortiz sai kirja kümme lööki, millest viimane paremhaak lendas ameeriklasele ribidesse. Just selle löögi järel vajus Flores põrandale pikali. Ameeriklane suutis küll püsti tõusta, kuid andis kohtunikule märku, et ei suuda matši jätkata.

30-aastase Floresi niivõrd kerge allajäämine tekitas aga poksifännides ja -ekspertides küsimuse, kas ameeriklane kaotas meelega. Athletic kirjutas, et California osariigi spordikomisjon otsustaski Floresile määratud 80 000 USA dollari suuruse auhinnaraha esialgu külmutada ning matši osas uurimise algatada.

Põhjusena toodi välja "ebatavaline viis, kuidas matš lõppes". "See on väga haruldane käitumine meie poolt, me väga harva teeme seda," rääkis California spordikomisjoni juht Andy Foster.

Foster rõhutas, et matši osas alustati küll uurimist, kuid see ei tähenda, et Flores ka tegelikult karistada saab. "Me võtame praegu aega, et kõik üle vaadata. Me ei väida, et Flores üldse midagi valesti tegi. Meil on lihtsalt selle osas rohkem informatsiooni vaja," selgitas ta. Flores peab ise uurimise käigus spordikomisjoni ees vastuseid andma.

Flores on 22-st profimatšist võitnud 18 (16 nokaudiga) ja kaotanud kolm. Üks kohtumine on jäänud viiki. 2015. ja 2016. aastal raskekaalu WBA vahetiitlit omanud Ortiz on nüüdseks võitnud 36-st matšist 32 (27 nokaudiga) ning kaotanud kaks.

