Vennad Moisarid poksivad Keila Fightlandil

Peamatšis leiab lõpplahenduse 10. oktoobril King of Kingsil viiki jäänud poksivõitlus Mirkko Moisari ja ukrainlase Artjom Ljaševitši vahel, vahendab portaal Goodfight.ee.

Profipoksimatš on ka teine, seekord kergekaalus ja neli raundi: Markko Moisar – Semjon Kamanin. Markko Moisar on tavapoksimatše pidanud neli, viimati suvel Poolas, kus ta pidi alistuma kohalikule Jan Lodzikule. Sel korral on Markkol ettevalmistusteks rohkem aega ja ta lubab väga head sooritust.

Markko vastane, Narvast pärit Semjon Kamanin poksis esmakordselt täiskasvanute seas kergekaalus (kuni 63 kilogrammi) 2020. aasta alguses. Debüüt oli edukas: poksija sai oma esimese Eesti meistri kuldmedali. Profipoksijana on Semjonil kolmest matšist kaks võitu.