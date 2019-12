Venemaa poksijad ähvardavad Tokyo olümpiat boikoteerida

Rahvusvaheline antidopinguagentuur (WADA) teatas esmapäeval, et Venemaa on neljaks aastaks rahvusvahelistelt võistlustelt kõrvaldatud, sest seal on organiseeritult dopingut tarvitatud. Suurvõistlustel saavad venelased osaleda vaid neutraalse lipu all.

Venemaa poksiliidu peasekretär Umar Kremlev teatas AP-le, et nende alaliidu sportlased pole valmis neutraalse lipu all osalema.

"Nad ütlesid, et nad ei lähe olümpiale, kui pole meie riigi lippu ja hümni," kinnitas Kremlev.

Ta lisas, et kui spordikohus WADA karistust ei tühista, eelistavad Venemaa poksijad olümpial võistlemise asemel profiks minna.

Venemaa föderatsiooninõukogu spiiker Valentina Matvijenko on välja pakkunud, et Venemaa võiks Tokyo olümpia ajal korraldada alternatiivsed olümpiamängud.

"See otsus näitab, et rahvusvahelised spordiorganisatsioonid on kriisis. Ma usun, et Venemaa võiks võõrustada oma olümpiamänge," pakkus Matvijenko, vahendab Interfax.

2016. aasta Rio olümpialt võitsid Venemaa poksijad ühe kuldmedali ja kolm pronksi.