Värske tšempion Anthony Joshua sundseisus: võitle kohe või jääd tiitlitest lihtsalt ilma

Joshua valduses on nüüd taas WBA, WBO, IBF-i ja IBO meistrivööd. Kui suures plaanis unistaks Joshua absoluutse tšempioni tiitlist ja heitlusest WBC meistri Deontay Wilderiga, siis reaalsuses tuleb tal järgmisena vastamisi minna ukrainlase Oleksandr Usjkiga või bulgaarlase Kubrat Puleviga.

Usjk on WBO sarja esimene väljakutsuja ning WBO presidendi Francisco Varcarceli sõnul on Joshual 180 päeva aega, et ukrainlase vastu meistrivööd kaitsta.

Seega peab Joshua kohtuma Usjkiga enne 4. juunit või tuleb tal WBO tiitel vabaks anda.

Üsna jäärapäine on ka IBF, kes soovib, et Joshua kohtuks just nende väljakutsuja Kubrat Puleviga. Pulevi puhul on räägitud, et IBF tahab tema ja Joshua matši toimumist juba enne aprilli lõppu.

Seega saab näha, kas Joshua võtab vastu Usjki või Pulevi väljakutse. Samas on võimalik, et omavahel jõutakse kokkuleppele, et esmalt saab võimaluse üks mees ja seejärel teine ning Joshua ei pea lihtsalt niisama ühest tiitlist loobuma.

Kui Joshua peaks näiteks WBO tiitli vabaks andma, siis läheks Usjk tiitlimatšis vastamisi Dereck Chisora või Joseph Parkeriga.