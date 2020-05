USA poksitäht Mike Tysonist: isegi Muhammad Ali kartis teda

"Ali tunnistas seda mulle," rääkis 71-aastane Foreman neljapäeval ilmunud raamatus "Muhammad Ali: The Life of a Legend". "Küsisin temalt, et kas Tyson suudaks kõiki võita. Ali vastas mulle, et Mike lööb liiga tugevasti."

"Ta kartis, et Mike lööb tugevamini, kui ükskõik kes teine," jätkas Foreman. "Ali tunnistas mulle, et tal pole piisavalt enesekindlust, et Tyson alistada."

Tyson pidas profikarjääri jooksul 58 kohtumist, millest võitis 50 (44 nokaudiga). 2016. aastal 74-aastaselt siitilmast lahkunud Ali kontole jäi särava karjääri jooksul 61 matšiga 56 võitu (37 nokaudiga).