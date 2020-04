USA poksistaar ei saa karjääri esimest kaotust peast: midagi oli tol õhtul väga valesti

"Minu silmis pole Fury tšempion. Ta ei ole meister, sest on meil veel üks kohtumine pidamata," rääkis Wilder podcastis "Premier Boxing Champions".

Wilderi sõnul oli tema jaoks kohe matši algusest saadik midagi valesti. "Ma olen selles spordis olnud väga pikalt, seega inimesed teavad automaatselt, missugune ma olen. Poksi tundvad inimesed teavad, et see ei olnud mina tol õhtul. Ma olin nagu zombie. Ma ei olnud mina ise seal."

"Ma jätkuvalt mõtlen tollele matšile," jätkas ameeriklane. "Ma ei suuda uskuda, et asjad nii läksid. Ka Fury teab, et see polnud mina ise. Midagi oli sel õhtul väga valesti."

Wilder kasutas matši järel ära võimaluse käivitada lepingus olnud klausel, mis lubas kaotajal võitja taaskord välja kutsuda. Kui algselt pidid Fury ja Wilder minema kolmandat korda vastamisi 3. juulil, siis koroonaviiruse pandeemia tõttu on tiitlimatš lükatud edasi oktoobrisse.