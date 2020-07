USA poksilegend on Mike Tysoni naasmise pärast mures: see on väga ohtlik

"On aeg, mil tuleb muretseda enda tervise pärast," rääkis 71-aastane Foreman TMZ-ile kahe kaasmaalase kohtumisest. "Siiski on see väga ilus, et nad üldse välja tulevad taas."

Kahekordne poksi maailmameister Foreman loodab, et Tyson ja Jones jr üksteisele liiga ei tee. "Minu arvates on see hea ning lõbus, kuid ma loodan, et nad ei löö üksteist. Ütleksin neile, et see on väga ohtlik, kuid kui nad on juba midagi sellist eesmärgiks võtnud, siis midagi muud nad ei kuule," rääkis vanameister.

Foreman avaldas, et kaalus ka ise 55-aastaselt poksiringi naasmist. "Olin heas vormis. Minu abikaasa ütles aga, et ma ei tohi seda teha. Küsisin vastu, et kas ta ei usu minusse. Lisasin, et olen jätkuvalt selleks võimeline. Abikaasa küsis omakorda: "George, kas sa ei tahtnud lahkuda spordist just uskumusega, et oled suuteline seda jätkama?" Sellest mulle piisas ning enam ma naasmisele ei mõelnud."