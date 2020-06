USA poksija väitis, et keelatud ained jõudsid tema kehasse seksides ning vabaneski dopingusüüst

USADA tühistas neljapäeval Fuchsi dopingusüüdistuse, mis lubab tal püüda edasi järgmisel aastal toimuva Tokyo olümpia piletit kärbeskaalus.

Fuchs sai märtsis teada, et on võistlusvälise kontrolli käigus põrunud kahe erineva dopinguainega. Oma selgitustes USADA-le rääkis ta, et tema partner on tarbinud ravimit, milles need kaks keelatud ainet sisaldusid ning tema kehasse jõudsid need seksi käigus.

"Maailma antidopingu koodeks nõuab, et kui sportlase süüd ei tuvastata, tuleb rikkumine tühistada. Me usume, et see liigitub saastunud liha ja retseptiravimite juhtumite valdkonda," ütles USADA juht Travis Tygart.