Unelmate poksimatš võib aset leida juba detsembris, kokkulepe hõlmab mitut duelli

Raskekaalus oli viimati absoluutne tšempion 2000. aastal, kui seda tiitlit kandis britt Lennox Lewis. Nüüd on kõik tiitlid taas brittide käes. Kui Fury on WBC tšempion, siis Joshual on WBA, WBO, IBO ja IBF-i meistrivööd. Vaja on selgitada aga absoluutne tšempion.

Joshua promootori Eddie Hearni sõnul käib praegu tõsine töö, et Fury ja Joshua detsembris kohtuksid. Läbirääkimised pidid olema juba otsustavas faasis.

Mõlemadl mehel seisab suvel aga ees üks matš, mis tuleks enne võita. Joshua tuleb ringi 20. juunil, kui ta läheb Londonis vastamisi IBF-i väljakutsuja Kubrat Puleviga (Bulgaaria).

Fury'l tuleb aga kolmandat korda rinda pista ameeriklase Deontay Wilderiga. See duell peaks aset leidma 18. juulil Las Vegases.

„Meie matš on 20. juunil ning neil tõenäoliselt 18. juulil. Seega peaks olema piisavalt aega, et detsembris korraldada üks suur matš,“ teatas Hearn PA Spordile.

„Oleme Bob Arumiga (Fury promootor) asju arutanud ning oleme jõudnud seisu, kus oleme valmis kokkuleppeks. Püüame edasi liikuda ja matši detsembriks paika panna,“ lisas Hearn. „Pole ühtegi põhjust, miks me ei saaks praegu kokkulepet teha. Kui mõlemad mehed suvel võidavad, siis kohtuvad detsembris kaks võitjat.“

„Mõned detailid on vaja veel paika panna. Küsimusi on seoses teleülekande õigustega ja matši toimumiskohaga. Usun, et mõlemal poolel on piisavalt suur soov, et see matš saaks toimuma. Detsember oleks ideaalne aeg,“ avaldas Hearn.

Matši võimalike toimumiskohtadena on praegu töös Cardiff, Las Vegas ja Saudi Araabia. Hearn usub, et kokkulepe tuleb kahe või koguni kolme matši peale.

„Tõenäoliselt kohtuvad nad kaks või isegi kolm korda. Vähemalt korra toimub matš kindlasti ka Suurbritannias,“ lubas Hearn. „Detsembris ei ole Suurbritannias palju valikuvõimalusi. Cardiff on sisuliselt ainus.“