Tyson Fury ülistas Churchilli ja kutsus Johnsonit üles: kasvata munad endale

USA-s George Floydi surma järel vallandunud rahutused ning protestid jõudsid kiirelt ka teistesse riikidesse. Pühapäeval tõmbasid protestijad Inglismaal Bristolis maha orjapidajale Edward Colstonile pühendatud ausamba. Meeleavaldustest ei jäänud puutumata ka endise Suurbritannia peaministri Winston Churchilli ausammas Londonis. Mõned päevad tagasi soditi Churchilli nimi läbi ning sinna kirjutati juurde: "oli rassist".

Nüüd astus Churchilli kaitseks välja poksikuulsus Fury. "Tema päästis miljonid elusid nii Suurbritannias kui üle kogu maailma. Tänu talle saame elada sellises maailmas nagu me seda täna teame," kirjutas ta sotsiaalmeedias.

"Ärge unustage, kui Adolf Hitler oleks võitnud sõja (Teine maailmasõda - toim), ei oleks praegu Euroopas ühtegi mustanahalist inimest, mustlast ega juuti, sest ta oleks nad kõik maha nottinud. Me võlgneme oma elu legendaarsele liidrile, Sir Winston Churchillile," lisas poksitäht.

Edasi pööras Fury tähelepanu praegusele peaministrile Boris Johnsonile. "Kasvata munad endale. Ära lase kellelgi rüvetada meie suurepäraste liidrite monumente."

Ka Johnson ise on protestijate käitumise hukka mõistnud. "On absurdne ja häbiväärne, et selline rahvuslik monument on vägivaldsete protestijate tõttu ohus," kirjutas peaminister Twitteris. "Tõsi, ta avaldas vahepeal arvamusi, mis on tänapäeval vastuvõetumatud, kuid ta on kangelane, kes väärib täielikult ausammast. Me ei saa nüüd tsenseerida enda minevikku."

Winston Churchilli kuju nädala alguses. AP Photo/Frank Augstein