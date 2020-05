Tyson Fury tögas Joshuat: miks ma peaks seda suurt mängukaru kartma?

Fury ei näe mingit probleemi, kui erinevad sarjad ühendatakse ning tal tuleks poksiringis Joshuaga kohtuda.

"Joshua pole üldse ohtlik, see on kindel. Ta on nagu suur mängukaru. Miks ma peaksin tema võimetesse uskuma, kui Andy Ruiz peksis teda? See asendusmees, kes leiti viimasel minutil. Ta kaalus 136 kilo ja ei treeninud, kuid Joshua ei suutnud temaga ka kordusmatšis midagi ette võtta," lausus Fury ESPN-ile.

30-aastane Joshua kohtub järgnevalt bulgaarlase Kubrat Puleviga, kuid kuupäev on endiselt lahtine.. Fury kaitseb oma kevadel võidetud WBC tiitlivööd Deontay Wilderi vastu 3. oktoobril Las Vegases.