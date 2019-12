Tyson Fury päästis tema uksele koputanud mehe enesetapust

"Mul oli täna kummaline kogemus. Suvaline võõras tuli mu uksele ja ütles, et hakkab kohe enesetappu tegema, aga tahab minuga enne seda rääkida. Seega ilmselgelt käitusin ma endale omaselt ja rääkisin ta sellest välja, viisin ta kolmemiilisele jooksule, pärast mida oli ta õnnelikum kui kunagi varem ning tundus, et see toimis," rääkis Fury.

"Tahan kõigile vaimsete probleemide käes kannatavatele inimestele öelda: palun ärge võtke endalt elu. Teil hakkab parem, ma luban teile. Abi on nurga taga. Otsige kohe meditsiinilist abi ja te jõuate tagasi sinna, kus te kunagi olite. Ärge andke alla, võidelge, ärge kunagi valige surma!"

Fury soovitab inspiratsiooni leida enda matšist Deontay Wilderiga: "Nagu mina tõusin püsti 12. raundis. Vahet pole, kui mitu korda sind pikali pannakse, liigu edasi, sest me ei anna kunagi alla!"

Fury tegi oktoobris väikse kõrvalepõike wrestlingu-maailma, saades "Kroonjuveeli" nimelisel üritusel võidu Braun Strowmani üle, kuid inglane on peagi ka poksiareenile naasmas.

Fury ja Wilderi kordusmatš leiab aset 22. veebruaril. Nende eelmine omavaheline kohtumine lõppes 2018. aastal vastuolulise viigiga.