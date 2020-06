Tyson Fury: olen mustlase taustaga valge mees, kes kannatab tänasel päevalgi rassismi all

Tyson Fury tunnistas intervjuus telesaatele "Good Morning Britain", et on enda tausta tõttu sageli saanud rassistlikku käitumist enda nahal tunda. Nimelt on poksilegend pärit Iiri rändrahva perest. Fury pole oma päritolust kunagi saladust teinud ning on ka poksikarjääri teinud hüüdnime "The Gypsy King" ehk "Mustlaste kuningas" alt.

"Olen valge mees, aga ka mina kannatan 2020. aastal rassismi tõttu, sest olen rändrahva liige," rääkis Fury. "Veel tänasel päeval võib pubides ja restoranides leida ukse peal silte, kus on kirjas, et mustlasi ega rändrahvaid sisse ei lasta. Ei ole ainult mustanahalised need, kes rassistlikku käitumist peavad kannatama."

Fury sõnul on just mustlastel kõige keerulisem rassismi vastu võidelda, seda nii Suurbritannias kui mujal maailmas. "Jätkuvalt on aktsepteeritav olla mustlaste vastu rassistlik, sest keegi ei tee nende heaks midagi. Seda lihtsalt aktsepteeritakse."

Maailmameister meenutas 2016. aastat, kui isegi teda korra restorani ei lubatud. "See on kohutav, sest inimest ei saa koheselt hukka mõista. Mulle öeldi, et mustlasi sisse ei lasta. Vastasin, et olen Suurbritanniat esindav poksi raskekaalu maailmameister ja mitte ainult üks mustlane. Mulle vastati vaid, et olen mustlane ja meid sisse ei lasta."