Tyson Fury kisti ootamatult tagasi aastatetagusesse dopinguskandaali

UKAD ei vastanud väljaande küsimustele, kas Carefooti tunnistusi karistuse määramisel omal ajal kasutati. Üks lähedane allikas aga kinnitas, et Carefooti nimi on organisatsioonile tuttav. Allikas lisas, et kui Fury kaitse võtmemoment ehitati üles valele, on UKAD-il lisasurve uurimine uuesti avada. The Mail edastas uue informatsiooni antidopinguagentuurile, kust kinnitati, et hakatakse uusi väiteid uurima.

31-aastase Fury üks promootoritest, inglane Frank Warren lükkas The Maili vahendusel farmeri süüdistused ümber. "Ma ei töötanud toona Tysoni heaks, aga need süüdistused on täiesti alusetud ja laimavad. Te räägite mehega, kes on tunnistanud ennast valetajaks."

"Kas Tyson rääkis kunagi selle mehega? Milline väidetav tiimiliige temaga suhtles? Te toetute valetaja jutule," jätkas Warren. "Kas ta valetas toona või praegu? Tegu on inimesega, kes oli valmis valetunnistust andma."

Ei Tyson ega Hughie Fury ei soovinud The Maily pärimise peale kommentaari jagada.