Tyson Fury avaldas ulmelise summa, mida Mike Tyson nõudis näidismatši eest

Tyson (54) kuulutas kevadel, et soovib naasta heategevuslikul eesmärgil poksiringi. Viimased kuud taas tõsiselt trenni teinud ameeriklane on nüüdseks suurepärases füüsilises vormis, kuid ühtegi ametlikku matši ta veel paika pole saanud.

Britt Fury avaldas hiljuti, et Tyson võttis ühendust ka temaga. "Tema meeskond kontakteerus minuga ja rääkisime Tysoniga telefonis. Jutt oli tõsine, kuid midagi sellest reaalsuseks siiski ei saanud," tõdes Fury. "Enamus raha pakuti Mike'le, meile pakuti selle kõrval justkui pähkleid. Tyson rääkis mulle 500 miljonist USA dollarist."

"Mul oli ühel hetkel ESPN-i poolt laual 10 miljoni dollari suurune pakkumine, et Tysoniga näidismatši kaasa teeksin," jätkas britt, kes pakkumisest siiski loobus. "Midagi siiski ei juhtunud. Oli, mis oli, usun, et nüüdseks on kõik edasi liikunud."

Fury lisas, et tema jaoks oleks igatepidi olnud Tysoniga poksimine halb. "Oleksin väga tahtnud temaga ringi jagada, kuid kui tema mulle pihta saab, räägivad inimesed, et Fury pole hea poksija ja 54-aastane mees suudab ta läbi peksta. Samas, kui ma Tysoni läbi klohmin, peetakse mind kiusajaks. Oleksin ju võinud veidi raha teenida, aga ma ei taha seda teha mehe vastu, kelle parimad ajad on möödas."