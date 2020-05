Treener kommenteeris kõmulist videot: Mike Tysonil on 21-aastase poksija jõud ja kiirus

"Kohe, kui me treenimist alustasime, ütlesin ma: "Püha jumal." Ta polnud lapasid löönud peaaegu kümme aastat. Seega ma ei oodanud, et ma näen midagi sellist. Ma nägin kutti, kellel on samasugune jõud ja kiirus nagu 21 või 22-aastastel," ütles Cordeira ESPN-ile.

"Tema jõud on täiesti teisel tasemel. Ma olen oma karjääri jooksul palju raskekaallasi treeninud. Ma võin tema paremhaagi kohta öelda, et sellega võib inimese tappa."



Oma viimase professionaalse matši 2005. aastal pidanud Tyson treenib selle nimel, et heategevusmatšideks ringi naasta.

"Ma olen viimased nädal aega poksikotti tagunud. See on olnud raske, keha on juba päris kange. Olen üritanud end ringi astumiseks vormi saada. Tahan jõusaali minna ja end kolme- või neljaraundilisteks näidismatšideks vormi saada, osaleda heategevuslikel üritustel, koguda raha kodututele ja narkosõltastest jobudele nagu mina ise," rääkis Tyson Instagram Live vestluse käigus räpparile T.I.

"Teen praegu kaks tundi kardiot, tund aega rattasõitu ja jooksulinti, seejärel kergete raskustega 250-300 kordust. Seejärel taon 30 või 25 minutit poksikotti. Üritan neid kombinatsioone taas kokku panna. Tunne on nii valus, nagu oleks kolm kutti mind läbi peksnud."