Tiitlit kaitsnud Venemaa poksiäss: olen kaasmaalaste üle uhke, kuid nad väärivad paremat elu

Briti Anthony Yarde'i 11. raundi nokaudiga alistanud Kovaljov õnnitles võidu järel kohale tulnud publikut kaevurite päeva puhul ning tunnistas, et sealsed inimesed vääriksid paremat igapäevaelu.

„Meil ei ole praegu ühtegi suurt sõjalist missiooni, kuid majanduslikult on olukord halb. Kui vaadata olukorda kõrvalt, siis tundub see veel nukram. Venemaa inimesed väärivad paremat elu. See tuleb saavutada,“ tõdes poksija, kes ise veedab suure osa ajast USA-s.

Seekordse võidu pühendas Kovaljov aga hiljuti võitlusringis hukkunud kaasmaalasele Maksim Dadaševile.