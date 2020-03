Tiitlinõudleja kutsus Joshua välja, britt naaseb juunis poksiringi

Kohtumispaik pole veel selge, aga tõenäoliselt peetakse tiitlimatš Tottenham Hotspuri jalgpallistaadionil. Joshua kaotas mullu suvel kõik oma tiitlivööd üllatuslikult mehhiklasele Andy Ruiz juuniorile, aga suutis 7. detsembril peetud korduskohtumises Ruizilt meistrivööd tagasi võita.

Pulev ja Joshua pidid kohtuma juba 2017. aasta oktoobris, kuid bulgaarlane loobus õlavigastuse tõttu matšist. Bulgaarlane Kubrat Pulev on 29-st profimatšist võitnud 28. 14 võitu on tulnud nokaudiga. "Mul on väga hea meel, et saan võimaluse maailmale näidata, kui tugev ma olen," rääkis kogenud bulgaarlane.

Sajandi matši ootuses

Joshua promootor Eddie Hearn on lubanud, et teeb endast kõik, et Joshua saaks seejärel kohtuda Tyson Furyga. Kui Joshua suudab alistada Pulevi ning Fury suudab 3. juulil kaitsta WBC-tiitlit ameeriklase Deontay Wilderi vastu, on kõik eelduseks selleks olemas, et omavahel lähevad kokku Joshua ja Fury ning selgub poksi raskekaalu absoluutne valitseja.

"Luban teile, et see kohtumine toimub. Nii Joshua kui Fury saavad suvistes matšides võidud. Fury võidab taas Wilderit ja Joshua lööb Pulevi nokauti," ennustas Hearn Sky Sportsi vahendusel.