TÄNA ÖÖSEL | Wilder vs Fury 2. Poksimaailm on suureks etenduseks valmis

Fury on endine WBA, WBO, IBO ja IBF-i tšempion, kuid eraeluliste probleemide tõttu oli ta seejärel 2,5 aastat poksiringist eemal ning pidi meistrivööd vabaks andma.

Omavahel on Wilder ja Fury korra kohtunud. See juhtus 2018. aasta detsembris ning toona jäi kohtumine kohtunike hinnangul viiki. Kuna Wilderi valduses oli meistrivöö, siis kaitses ta sellega ka tiitlit.

Praeguseks on mehed üles astunud ka võistlsueelsel kaalumisel. Fury puhul särasid numbrid 123,8 kg ning Wilderil 104,8 kg. Võrreldes esimese vastasseisuga on mõlemad mehed kaalus juurde võtnud. Wilderi puhul on tegemist üldse karjääri suurima võistluskaaluga. Fury on aga ainult korra rohkem kaalunud.

Mehed peaksid Las Vegases ringi astuma Eesti aja järgi kell 6.00 pühapäeva hommikul.

