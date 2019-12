TÄNA | Kas Joshua saab meistrivööd tagasi või kaalumisel üllatuse pakkunud Ruiz jätkab raskekaalu valitsemist?

Joshua valduses olid meistrivööd tänavu 1. juunini, kuid toona jäi New Yorgis toimunud matšis üllatuslikult peale Ruiz. USA-s sündinud mehhiklane võitis duelli seitsmenda raundi tehnilise nokaudiga.

Kordusmatši eel on palju räägitud kahest asjast. Esmalt mõlema mehe kaalunumbrist ning teiseks Joshua keerulisest seisust. Kui britt peaks Ruizile ka teistkordselt kaotama, siis ei oleks tal tõenäoliselt paar aastat tiitlimatšidele asja.

Kui Joshua on justkui sundseisus ja selles ei ole midagi ootamatut, siis päev enne kohtumist aset leidnud võitlejate kaalumine pakkus paraja üllatuse. Joshua puhul näitas kaal numbrit 107,5 kg. Ruiz kaalus aga koguni 128,3 kg.

Ruizi suur kaalunumber oli üllatuseks sisuliselt kõigile. Nimelt oli ta eelmise tiitlimatši ajal 122 kg raskune ning sel korral lubas ta tunduvalt kergemana ringi astuda. Treeningperioodil avalikkuse ette jõudnud videod viitasid samuti tuntavale kaalukaotusele.

Ruiz on selle kaalunumbriga läbi aegade raskuselt teine raskekaalu tiitlikaitsja. Suurema kaalunumbriga on ringi astunud ainult venelane Nikolai Valujev. Kui Valujevi pikkuseks oli 213 cm, siis Ruiz on ainult 188 cm pikkune.

Joshua on samal ajal varasemast kergem. Eelmise tiitlimatši ajal kaalus ta 112 kg. Toona jäi ta Ruizile kiiruses kõvasti alla ning väidetavalt just seetõttu otsustas ta selleks korraks kaalu langetada.

Tiitlimmatš algab Saudi Araabias Eesti aja järgi eeldatavasti kell 23.00. Täpne algusaeg sõltub veidike ka õhtu eelnevatest matšidest.