TÄNA DELFI TV-s | Poksi Eesti meistrivõistlustel jagatakse medaleid

Niisamuti on õhtu oodatuimaks lahinguks mullune kordusmatš Pavel Kamanini (Narva PSK) ning Andrei Hartšenko (Dünamo) vahel. Aasta tagasi ei julgenud keegi ennustada, et noorte klassidest täiskasvanute sekka tulnud Kamanin suudab kogenud ja võimsa Hartšenko troonilt lükata. Ometi nii läks, sest Kamanin ostutus kavalamaks, oskuslikumaks ning mängis jõulise Hartšenko tehniliselt üle. Tänased poolfinaalid tõestasid, et mõlemad on parimas vormis. Kamanin oli kohtunike ühehäälse otsusega üle südikast Sven Saksonist (TÜ ASK), Hartšenko aga näitas võimu ning lõpetas matši Ailando Bresovški (TÜ ASK) vastu teises raundis.

Oma sihid olümpiale suunanud Stiven Aas (Järve Boxing) peab kodukamara kirkaima medali saamiseks alistama homme oma põhirivaali Aleksei Šeršunovi (Kreenholm). Viimase kahes omavahelises lahingus on mõlemad saanud korra võidurõõmu tunda ja see tähendab vaid üht – juhtuda võib kõike!

Üliraskekaalus suutis vanameister Mait Metsis (Sofron) olla 4:1 punktidega üle Jevgeni Ravlussevitsist (Avangard). Sama tulemusega võitles end finaali Ekke Lõhmus (Kontakt). Mullu suutis Metsis napi paremusega korvpalluri tausta ja mõõtmetega hiiglase Lõhmuse alistada – kas ka seekord?

Kokku jagatakse Kalevi spordihallis laupäeval välja 20 komplekti medaleid. Noorte finaalid algavad kell 13, täiskasvanud superduellid aga õhtul kell 17.