Suurüllatus! Anthony Joshua kaotas profipoksi tiitlimatši

Ruiz lõi New Yorgis Madison Square Gardens peetud matšis Joshua lausa neljal korral põrandale ja võitis seitsmenda raundi nokaudiga. 29-aastane britt käis kahel korral põrandal nii kolmandas kui seitsmendas raundis, Ruiz lendas korra pikali kolmandas raundis.

Igati teenitult võitnud USA-s sündinud Ruizist sai esimene mehhiklasest profipoksi raskekaalu maailmameister. Siiani kõik 22 matši võitnud Joshua jaoks oli tegemist karjääri esimese kaotusega.

"Sain just kaotuse väga healt poksijalt," sõnas Joshua pressikonverentsil. "Ta võitles tõeliselt hästi, tegi seda, mida pidigi tegema. Õnnitlen esimest Mehhiko raskekaalu maailmameistrit. Väga huvitav on jälgida, kuhu tema teekond välja viib. Tema on nüüd tšempion, aga ma võitlen end uuesti maailmameistriks," lubas Joshua. Tema esindaja vihjas hiljem, et kordusmatš võib toimuda juba tänavu detsembris.

"Olen terve elu sellest hetkest unistanud, kuid nüüd on seda raske uskuda, et see kõik teoks sai," sõnas 29-aastane Ruiz. Tegemist oli mehhiklase profikarjääri 34. matšiga ning tema arvel on nüüd 33 võitu (neist 22 nokaudiga) ja üks kaotus.

Algselt pidi Joshua Ruizi asemel kohtuma hoopis Jarrell Milleriga, kuid tema jäi vahele dopingu kasutamisega.