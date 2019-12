Suureks tiitlimatšiks valmistuv Andy Ruiz avaldas võiduvalemi Anthony Joshua vastu

Vaatamata New Yorgis saadud kaotusele peavad kihlveokontorid Joshuat taaskord favoriidiks. Usutakse, et britt on just vaimselt õiges seisundis, et mehhiklaselt revanšš võtta.

30-aastase Ruizi sõnul on Joshua mentaliteedi murdmine kohtumises võtmekohaks. "Kui ta lendab mulle hoopidega peale, siis see just mulle sobib. Mulle just niimoodi poksida meeldibki. 7. detsembril pean Joshua'le surve peale panema. Pean ta murdma ja seda just mentaalselt."

"On huvitav näha, mis seisundis Joshua on, sest kogu surve on tema peal. Mul pole pingeid peal, sest ma juba saavutasin oma unistused. Loomulikult tahaksin siiski rohkem saavutada ja oma Andy Ruiz juuniori pärandi üles ehitada."

Ruiz lisas, et on rahul sellega, milliseks tema elu muutunud on. "Naudin seda kõike. See kõik on alles algus. Ma pole suutnud naeratamist lõpetada. Olen väga õnnelik selle üle, kuidas mu naise, laste ja pere jaoks on elu läinud."

Ruiz rõhutas, et kogu surve on Joshua peal, sest ta on juba oma unistused täitnud. "On asju, mida pean tegema, et jõuda järgmisele tasemele. Ma tunnen ennast nüüd teistmoodi, olen enesekindel ja usun endasse. Olen poksinud alates 2008. aastast, aga tunnen, et nüüd olen taas noor ja motiveeritud."