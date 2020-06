Suur vastasseis ootab ees? UFC legend loodab kohtuda Mike Tysoniga

Poksikuulsus Mike Tyson on kevadel postitanud mitu videot sotsiaalmeediasse, kus on näidanud oma suurepärast füüsilist vormi. Nimelt kuulutas 53-aastane ameeriklane juba aprilli lõpus, et soovib heategevusmatši nimel taas poksiringi naasta.

Kui palju on spekuleeritud, et Tyson võiks vastamisi minna endise rivaali Evander Holyfieldiga, siis nüüd on soovijate sekka kerkinud ka kogenud vabavõitleja Tito Ortiz. Vabavõitleja sõnul astus esimese sammu selle nimel hoopis Tysoni meeskond.

"Ühel päeval helistas mulle keegi Tysoni podcastist ning küsis, kas oleksin huvitatud temaga võitlemisest," rääkis Ortiz. "Olin näinud, et Tyson on vormis. Ta töötab ühe mu endise treeneriga koos ning näeb väga hea välja. Loomulikult vastasin neile jaatavalt."

Ortizi sõnul jäi asi siis vaikseks ning uus kõne tuli alles mõned päevad hiljem. "Üks mu semudest, kes on Tysoni mänedžeriga sõber, helistas ja küsis, kas oleksin nõus Tysoniga vastamisi minema. Ütlesin, et olen asjast väga huvitatud. Ta lubas mulle tagasi helistada," tõdes Ortiz, lisades, et viimane kõne oli juba üle nädala tagasi. "Jätkuvalt ootan, mis edasi saab."

Ortizi hinnangul on Tyson küll heas vormis, kuid treening ei näita tegelikku taset. "Ta on väga tugev, aga ta pole pikalt poksinud. Need poksikotid ei löö vastu. Poksikottide löömine näeb hea välja, kuni keegi sind reaalselt vastu lööb," lisas vabavõitleja, kes pole täpsustanud, kas loodab Tysoniga kohtuda poksiringis või MMA puuris.