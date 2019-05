Suur poksimatš tuli taas lähemale: Joshua ja Wilder võivad sõlmida lepingu koguni kaheks matšiks

Juba aastaid on räägitud, et Joshua ja Wilderi duellist peaks lähiajal asja saama, kuid seni ei ole kaks kanget saanud kokkuleppele, kuidas saadavaid tulusid omavahel jagada. Joshua leiab, et tal on rohkem meistrivöösid ja tema peaks saama suurema tasu. Wilder nõuab aga võrdset kohtlemist, kuid on kuulda olnud, et ka tema sihib samuti veelgi suuremat noosi.

Nii ongi mehed otsinud järgemööda endale vastaseid siit ja sealt. Wilder käis viimati ringis 18. mail, kui ta nokauteeris esimeses raundis ameeriklase Dominic Breazeale'i. Joshua tuleb ringi 1. juunil. Karjääri jooksul esmakordselt USA-s poksiva briti vastaseks saab olema ameeriklane Andy Ruiz.

Nüüd avaldas Joshua mänedžer Freddie Cunningham, et taas tehakse plaane võimaliku supermatši tarbeks. Cunningham rääkis Sky Sportsile, et praegu on töös variant, mille kohaselt peaksid kaks kanget omavahel kaks matši ehk mõlemad saaksid ühe korra ringi astuda koduareenil.

„Ma arvan, et lõpuks see matš tuleb. Kui kokkuleppele jõutakse, siis tehakse kokkulepe kaheks matšiks. Üks toimub siin (Suurbritannias) ja teine seal (USA-s). Selline plaan kõlab igati loogiliselt. Nad on mõlemad kodumaal suured staarid,“ teatas Cunningham.

29-aastase Joshua valduses on praegu WBA, WBO, IBF-i ja IBO meistrivööd. Profina on ta pidanud 22 matši ning kõik on lõppenud tema võiduga. 21 korda on ta vastase suutnud nokauteerida. Ainsana pidas kõik 12 raundi vastu Uus-Meremaa äss Joseph Parker, kellelt Joshua võttis WBO meistrivöö.