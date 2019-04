Suur Beebi andis teisegi positiivse dopinguproovi, kellest saab Anthony Joshua uus vastane?

Alles möödunud kolmapäeval teatas poksipromootor Eddie Hearn Twitteris, et Vabatahtliku Antidopingu Üksuse (VADA) ametnikud võtsid Millerilt tänavuse aasta 20. märtsil dopinguproovi, mis osutus positiivseks.

Hearn teatas täna, et VADA on leidnud ka teisest Milleri dopinguproovist keelatud ainete jälgi ning tema tiitlimatš Joshuaga jääb ära. Hearni sõnul selgub Joshua uus vastane tuleval nädalal.

Praeguste andmete kohaselt peaks kohtumine jätkuvalt toimuma New Yorgis, mis oleks ühtlasi Joshua karjääri esimene poksimatš Ameerika Ühendriikide pinnal.

Miller teatas pärast esimese positiivse dopinguproovi avalikuks tulemist, et ta pole midagi valesti teinud. "Faktid tulevad välja ja mind mõistetakse õigeks. Mina ja mu meeskond seisame aususe ja rikkumatu spordi eest," sõnas Miller loetud päevad tagasi.

29-aastane Joshua on karjääri jooksul pidanud 22 matši ja need kõik ka võitnud. Nendest 21 võitu on tulnud nokaudiga.

We have now received news from VADA that Jarrell Miller has now failed a second seperate test for a further substance. AJ’s June 1 opponent will be announced next week - if you don’t think you can beat him clean then delete my number!