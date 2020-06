Suri poksi raskekaalu olümpiavõitja, kelle nimel on ainulaadne rekord

Poksikuulsuse lähedased teatasid, et viimastel aastatel dementsusega võidelnud Rademacher suri 4. juunil. Poksikuulsuse perekond andis ühtlasi teada, et Rademacheri aju annetatakse teaduslike uuringute jaoks.

Rademacheri nimel on unikaalne rekord - nimelt on ta ainus raskekaalu poksija, kes on oma profipoksi debüüdil saanud kohe võidelda maailmameistritiitli eest. See juhtus 1957. aastal, kui valitsev tšempion Floyd Patterson kutsus Rademacheri välja. Olümpiavõitja alustas küll tiitlimatši maruliselt ja juhtis teise raundi järel, kuid lõpuks sai Patterson seitsmendas raundis nokaudiga võidu.

Ülejäänud profikarjääri jooksul Rademacher enam MM-tiitli võitmisele nii lähedale ei jõudnud. Tema arvele jäi profipoksis 23 matši, millest 15 ta võitis, seitse kaotas ja ühe viigistas.

Rademacheri ema vanemad olid soomlased, kes emigreerusid Põhja-Ameerikasse.