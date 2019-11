Sten Saaremäe alistas kogenud Soome võitleja tehnilise nokaudiga

Kuigi löögivahetustes oli Saaremäe jõuliselt domineeriv, andis vastane maadluse ja maas löömisega väga visa vastupanu, aga lõpuks oli eestlase maadluskaitse ja teravad küünarnukilöögid need, mis töö ära tegid. Nimelt oli vastane juba mitmendat korda Saaremäed puuriseina ääres maas kontrollimas ja mahaviimist lõpetamas, kui jäi Saaremäe kontrahaaretesse kinni, mis andis meie mehele võimaluse vastane täpsete ja tugevate küünarnukilöökidega tule alla panna. Kui Soome võitleja oma asendit parandada ei suutnud ning Saaremäe löögid läksid aina jõulisemaks, oli kohtunik näinud juba piisavalt, et matš katkestada.

"Ma olen väga õnnelik sellise matši lõpptulemuse üle, aga mitte päris rahul matši enda käiguga. Tegin mõningaid vigu, mida ei oleks tohtinud ja need on ka need, mida lähen tagasi saali parandama. Kuigi matš oli võidukas, on sellest väga palju õppida ja areneda," jagab emotsionaalne Saaremäe. "Peamatši kogemus on nüüd ka käes, kuigi see ei erinenud tegelikult kuidagi eelnevatest matšidest," lisab Saaremäe, kelle jaoks oli see esimene kord astuda üles võitlusõhtu peamatšis ehk kõige kõrgema tasemega vastasseisus.

Saaremäe ütleb, et on oma profikarjääri algusest saati unistanud õhtu peamatšist ja nüüd jõudis see aeg kätte. "Olin elu parimas vormis nii füüsiliselt kui vaimselt. Sain valmistuda võimsalt ja ei jätnud ühtegi aspekti hooleta, alustades treenimisest lõpetades dieedi ja kaalulangetusega," kommenteerib Viljandist pärit sportlane oma ettevalmistust.