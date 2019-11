Soome poksitäht Robert Helenius võistleb sel nädalal Narvas

"Kui ma selle matši võidan, ootab mind järgmine kohtumine USA-s. See matš peaks panema nurgakivi minu USA-sse naasmisele," ütles Helenius soomekeelsele Paf.com-ile.

"Jah, ma tunnistan, et valmistusin teistsuguseks aastaks, kui selleks, mis välja kukkus. Aga ma tahan veel võimalust maailmameistritiitlile võidelda. Seega keskendun praegu ühele matšile korraga."

Kui Helenius laupäeval võidab, ootab teda oluliselt tugevam vastane paari kuu pärast. "Promootoritele meeldis see, mida nad eelmisel suvel nägid ning nad saatsid kohe pärast Minneapolise kaotust e-maili, et öelda, et nad tahavad Robertit uuesti USA-s näha," sõnas Heleniuse treener Johan Lindström.

"Eelseisev matš Ameerikas on kokku lepitud, aga me ei tea veel kus ja kellega. Võimalikke vastaseid on palju ning isegi kordusmatš Gerald Washingtoniga on variant."

Gerald Washington nokauteeris Heleniuse tänavu juulis Minneapolises kaheksandas raundis.

Paf.com lehel pole täpsustatud, kus poksivõistlus Narvas täpsemalt toimub.