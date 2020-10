Semjon Kamanin: mul pole Markko Moisarilt midagi õppida

Kamanin oli tänavustel Eesti meistrivõistlustel kahtlemata suurima tähelepanuga poksija. Kergekaalus esmakordselt täiskasvanute seas poksinud Kamanin lükkas kõrvale kõik kahtlused ja tõestas ülivõimsalt, et temale pandud lootused polnud tühjad – poksivendade Kamaninite keskmine kasvandik alistas finaalis ülikogenud, varasemalt korduvalt poodiumile jõudnud Stanislav Perfilovi juba 2. raundis ja pälvis karjääri esimese kuldmedali.

Semjon kordas sellega vanema venna Pavel Kamanini paari aasta tagust saavutust, kui viimane täpselt samal moel noorteklassist täiskasvanute sekka tulles koheselt trooni haaras. Pavel ei loovutanud kergekeskkaalu esinumbri kohta ka sel korral, alistades finaalis kohtunike ühehäälse otsusega Semjon Karhanini. Semjon Kamanin oli Karhanini alistanud tänavu Tallinna meistrivõistluste finaalis.

Semjon kuulub Ida-Virumaa tuntuimasse poksiperekonda. Isa Vassili Kamanin on üks riigi paremaid poksikohtunikke. Noorte vanuseklassides teeb ilma pere noorim vend Fjodor.

Märtsis Londonis Tokyo olümpia kvalifikatsiooniturniiril Pavel ja Semjon kaotasid, augustis alistas Semjon aga Riias üritusel LNK Fight Night profimatšis lätlase Viktors Kogajsi kohtunike häältega. Semjon oli teinud võiduka debüüdi profiringis juba mullu 18-aastaselt Narvas kodupubliku ees.

Septembris kaotas Semjon Vilniuses Evaldas Petrauskasele.

Kaks nädalat tagasi Algirdas Šocikase mälestusturniiril Leedus sai Semjon 3. koha, vastasteks nappides split decision matšides kohalik Modestas Zmuidina ja tšehh Petr Novak.

Mis mulje teil Markko Moisarist on jäänud poksijana?

Markko Moisar on hea võitleja. Aga poksijana pole ta mulle muljet jätnud. Mul pole temalt midagi õppida.

Miks läksite nii noorelt profiks?

Ma olen ammu tahtnud saada professionaaliks. 18-aastasena pakuti mulle matši Narvas ja nõustusin kohe. Mulle sobib profipoks. Olen end alati näinud profipoksijana.

Kuivõrd palju rohkem teeniksite, kui õrritaksite sotsiaalmeedias vastaseid?

Arvan, et mitte eriti. Ma isegi ei mõista eriti, kuidas on teenistus seotud vastaste mustamisega sotsmeedias. Teenistus sõltub sellest, kuidas poksija liigub edetabelis ja kui suurt huvi ta pakub rahvale. Rahvale võib meeldida ka vastaseid mustamata. Minu dialoog vastasega toimub ringis. See pole kindlasti sõnasõda.