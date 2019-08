Selgus suureks tiitlimatšiks valmistuva Tyson Fury järgmine vastane

28-aastane Wallin on võitnud kõik senised 20 profimatši, neist 13 on lõppenud nokaudiga. Rootslane on WBA sarja maailma edetabelis 6. ja IBFi sarjas 10. kohal.

30-aastase Fury saldo senise karjääri jooksul on 29 matšiga 28 võitu (neist 20 nokaudiga) ja 1 viik.

Eelmise aasta 1. detsembril jäi Fury ja Wilderi tiitlimatš teatavasti viiki. MM-tiitli säilitanud Wilder (33) pole samuti pidanud veel kaotust tunnistama - 42 kohtumisest on ta võitnud 41 (40 nokaudiga).