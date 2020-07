Selgus kuupäev, mil Fury ja Wilder kolmandat korda kohtuvad

Algselt pidi nende järjekordne vastasseis aset leidma juba sel kuul Las Vegases, kuid koroonapandeemia tõmbas sellele plaanile kriipsu peale.

Nüüd teatab Metro tuginedes Fury esindajate infole, et raskekaallased on jõudnud kokkuleppele, et kolmas matš peetakse 19. detsembril. Võistlus loodetakse korraldada USA pinnal ning pealtvaatajate osalusel.

Valitseva WBC maailmameistri Fury ja Wilderi esimene matš peeti mullu ja lõppes viigiga. Mõistagi ei rahuldanud tulemus kumbagi ja uuesti kohtuti tänavu 22. veebruaril, mil võitlus lõppes seitsmendas raundis Fury võiduga.