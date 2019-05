Selgus Anthony Joshua vastane kauaoodatud tiitlimatšiks

Joshua uuest tiitlimatšist on räägitud juba pikalt ja kui algselt lootsid paljud fännid, et tema vastaseks tuleb kas Tyson Fury või Deontay Wilder, siis tänavuse aasta alguses teatas Joshua, et läheb vastamisi ameeriklase Jarrell "Suur Beebi" Milleriga.

Miller andis aga märtsikuus dopinguproovi, mille nii A- kui B-proov osutusid positiivseks ja nende matš tühistati. Tiitlimatš siiski ära ei jää ja Joshua vastaseks tuleb ameeriklane Andy Ruiz jr.

29-aastane Ruiz on poksikarjääri jooksul pidanud 33 profikohtumist, millest ta on võitnud 32 ja kaotanud ühe. Kaotus pärineb 2016. aastast, kuis Ruiz kaotas WBO tiitli nimel poksides Joseph Parkerile.

29-aastane Joshua on võitnud karjääri kõik 22 kohtumist, neist 21 nokaudiga. Viimati oli britt ringis möödunud aasta sügisel, kui ta kaitses WBA, IBF-i, WBO ja IBO tiitlivöid, võites seitsmendas ringis nokaudiga venelase Aleksandr Povetkini.

On June 1 @thegarden in NYC @anthonyfjoshua will defend his World Heavyweight Titles against @Andy_destroyer1 live on @DAZN_USA @SkySportsBoxing - AJ will make his U.S debut at the mecca of boxing, Ruiz will have the chance to become Mexico’s first World heavyweight champ 🇬🇧🇺🇸🇲🇽 pic.twitter.com/yofqrcCTsZ