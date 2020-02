Seitset õmblust vajanud Deontay Wilder tohib kuus nädalat vaid poksikotti taguda

Võistluskeelu andmine vigastatud poksijale on tavaline protseduur. Nevada Osariigi Spordikomisjon, kelle egiidi all antud juhul tiitlimatš toimus, sätestas, et Wilder ei tohi ühtegi sparringut pidada kuni 8. aprillini ega tohi võistlusmatšist osa võtta 28. aprillini.

Wilder käis Furyga kohtumises põrandal nii kolmandas kui ka viiendas raundis, seitsmendas raundis viskas treener ameeriklase säästmiseks ringi valge rätiku ning kohtunik määras tehnilise nokaudiga võidu inglasele. Kahtlustati, et Wilder on lõhkunud kõrvakile, sest tema kõrvast tuli verd.

Matšijärgsele pressikonverentsile Wilder ei ilmunud, sest ta kiirustas haiglasse uuringutele. Seal tehti talle seitse õmblust, kuid kõrvakile osutus terveks.

Kuuenädalane võistluskeeld ei takista Wilderil siiski Furyga sel aastal kolmandat korda kohtumast. Ameeriklane lubas, et korduskohtumine kindlasti tuleb.