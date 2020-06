Rusikad sügelevad: Tyson Fury isa tahab Mike Tysonile tuupi teha

53-aastase Tysoni vastasteks on pakutud Evander Holyfieldi, Shannon Briggsi ja isegi Tyson Furyt, kuid viimase isa John usub, et hoopis teda tuleks ameeriklase vastu võitlema panna.

"Vaadake, ma tahaks proovida. Lõppude lõpuks nimetasin ma oma poja tema järgi. Ma tean ühte asja - ta pole minust paremas vormis. Ma räägin teile, kuidas asjad on - mul on vormis osas eelis, sest ma olen elanud paremat elu, ma olen elanud puhtamalt," ütles John Fury.

"Tyson oli suur-suur tšempion. Ilmselt üks parimaid, kes kunagi on elanud. Kui keegi tema ajastust võiks Tysoni (Tyson Fury) alistamisele mõelda, siis on see tema. Tal on 53-aastasena paremad šansid kui Deontay Wilderil ja Anthony Joshual."

"Aga laske mul proovida. Ma olen suur ja tugev ja muud polegi vaja. Tema "parim enne" on möödas. Minu eelis on, et ma olen elanud oma elu õigesti. Ma ei joo ega suitseta, ei tee asju, mida ei tohiks teha ning treenin iga päev. Ma olen küll paks nagu siga, aga ma võin joosta kümme miili - pole probleemi!"

"Kui ta mu nokauti lööb, siis las nii olla, aga ma üritaks ka teda nokauteerida, ütleme nii. Ma annaks endast kõik. Ma ei kardaks ringi astuda," lisas ta.