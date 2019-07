RUSADA nõrgad kohad: Venemaa dopingupatused võistlesid vaatamata keelule

Venemaa antidopinguagentuur RUSADA määras Dašajevile 2017. aastal nelja-aastase võistluskeelu dopingureeglite rikkumise tõttu, sealhulgas dopinguproovi andmisest keeldumisest. Mullu augustis pidas Dašajev aga kaks poksimatši, millest ühe ta võitis ja teise kaotas.

Alena Tokartšuk teenis RUSADA pool 2017. aastal kaheaastase võistluskeelu, kuid osales kõigest nädal pärast keelu jõustumist Moskvas toimunud poksivõistlustel, kus ta teenis kolmanda koha.

"Me ei tea, miks keelu all olnud sportlased said võistelda Venemaa poksiliidu poolt korraldatud võistlustel," sõnas RUSADA asepeadirektor Margarita Pahhnotskaja Reutersile. "Fakt, et selline asjaolu on võimalik, on murettekitav.

Kummaltki poksijalt Reutersil kommentaari püüda ei õnnestunud.

"Me ei olnud keeludest teadlik," sõnas Venemaa poksiliidu ametnik Valeri Karadutov, kes aitas ühte kõnealust turniiri korraldada. "Seda informatsiooni keegi meile ei edastanud ja meil pole võimalik seda ise jälgida."

Rahvusvaheline antidopinguagentuur WADA lubas RUSADA ning rahvusvaheliste alaliitudega koostööd alustada, et selgitada välja juhtunu ning vajadusel tegeleda tagajärgedega.