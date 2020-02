President Trumpi oodatakse laupäeval Fury ja Wilderi kordusmatšile

Trump viibib Las Vegases juba alates teisipäevast. Pühapäeval lendab ta sealt edasi visiidile Indiasse.

"Kui Trump tahab tulla matši vaatama - ta on ikkagi USA president - siis me võtame ta avasüli vastu. Ma ei tea, kuhu me kogu tema turvameeskonna paneksime, sest me oleme välja müüdud. Usun, et Nevada Spordikomisjon talle siiski saalis ruumi teeb," ütles Arum.

Kuigi Arum ise on vaadetelt demokraat, teab ta, et Trumpi kohalviibimine aitaks kaasa internetiülekande müügile osariikides, kus teda toetatakse.

"Tal on tohutu jälgijaskond. Paljud inimesed Alabamas, Georgias ja sellistes kohtades tahaksid meie matši näha," sõnas Arum.

Inglase Fury ja ameeriklase Wilderi esimene vastasseis 15 kuud tagasi Los Angeleses lõppes viigiga. Wilder toob ringi WBC raskekaalu tiitlivöö.