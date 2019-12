Poksitšempion Kaupo Arro: Ruiz vs Joshua on kahtlemata aasta suurim poksisündmus

Esimest korda kohtusid Ruiz ja Joshua 1. juunil, 2019 Madison Square Gardenis. Algselt pidi 22-0 võitmatuna püsinud tiitlihoidja minema vastamisi WBA edetabelis 2. ja WBO 3. kohta hoidva raskekaallase Jarrell Milleriga. Plaanitud matš püstitas ka areeni ajaloo eelmüügi rekordi. Miller aga põrus kolm korda dopingukontrollis.

„Rocky“ filmist tuntud muinasjutulisele loole sarnaselt jõudis võimalus lõpuks WBO 11. ja IBF 14. koha mehe Andy Ruizi õuele. Vähem kui 10% võiduvõimalusega ringi läinud mehest sai 7. raundis tehnilise nokaudiga esimene mehhiklasest maailmameister. Võit tituleeriti kohe poksiajaloo üheks suurimaks üllatuseks!

Kohtumist ootab ka Eesti poksitšempion Kaupo Arro, kes ülekannet TV3 Sport 2 (endine TVPlay Sport+) kanalil kommenteerib: „See on kindlasti aasta suurim poksiüritus. Mängus on korraga WBA, WBO, IBF ja ka IBO maailmameistri vööd. Puudu on ainult WBC mida omab Deontay Wilder. Seega matši võitja võib ennast pidada maailma parimaks raskekaallaseks!“ Võistlussportlasena toob Arro välja veel ühe atleetidele olulise fakti: auhinnarahad on Mayweather vs McGregor poksimatši järel suurimad.

Kumb seekord võidab? „Võidab parem poksija. Mõlemad mehed on sellel korral kindlasti võitluseks paremini valmis. Mida see reaalselt tähendab, on keeruline ennustada. Isiklikult arvan, et seekord me nokauti ei näe ja mõlemad on ettevaatlikumad. Mulle tundub, et Ruiz on parem poksija ja tema poksistiil on Joshua jaoks ebamugav,“ arvab Arro.