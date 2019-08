Poksitreener Kaupo Arro Kovalev-Yarde matšist: tuleb võrdsete vastastega huvitav üritus

Juba see, et Kovalev-Yarde matš lõpuks ikkagi toimub, on suur üllatus. „Kaheldi, kas Yarde üldse julgeb kutse vastu võtta“, avab ürituse tagamaid ülekannet kommenteeriv Arro. „Ta pole end veel tugeval tasemel tõestanud.“ Matš on huvitav, sest pole päris täpselt teada, mis puust Yarde on. Lootustandev poksija alustas oma karjääri alles 2015. aastal, kuid saab uhkustada 18-0 skooriga, millest 17 on nokaudiga. Siiski pole ta kunagi tiitlikaitsjaga võidelnud.

Mitmekordne maailmameister (WBA, IBF ja WBO) ning praegune World Boxing Organizationi tiitlihoidja Sergei Kovalev sai sel aastal 36 aastaseks ja teeb oma karjääri viimaseid suuri matše. „Yarde on tehniliselt hea ja Kovalevi karjäär on kahtlemata lõppemas,“ ütleb Arro. „Tulemust ei julge ennustada… aga Kovalev peaks siiski võitma,“ lisas ta.

Kaupo Arro sõnul on mõlemal mehel palju mängus. Yarde´il on võimalus ennast tõestada, Kovalevi võivad ees oodata järgmised väljakutsed. „Kui Kovalev võidab, siis tõenäoliselt läheb ta järgmisena kokku Alvareziga ja sellest tuleb talle suur palgapäev“, rõhutab Arro. „Arvatavasti tuleb väga hea üritus, sest vastased on suhteliselt võrdsed, seda ka eelmatšides.“

Poksiõhtu ülekannet näed sel laupäeval, 24. augustil 19.30-23.00 TVPlay Sports kanalist ja veebis tvplaypremium.ee/livestream/kovalev-yarde. Kommenteerib Kaupo Arro.