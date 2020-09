Poksiringi naasev Mike Tyson on kanepi maha jätnud: varem suitsetasin 40 000 dollari eest kuus

54-aastane Tyson avaldas juba kevadel sotsiaalmeedias videod poksitreeningutest, kus on näha, mees on treenimise taas tõsiselt kätte võtnud ja korraliku füüsilise vormi taastanud. Ameeriklane tunnistas, et on nüüdseks suuresti loobunud ka kanepist.

Tysonile kuulub Lõuna-Californias 16 hektari suurune rantšo, kus ta kasvatab hoogsalt kanepit. Möödunud aastal tunnistas mees, et tal kulub mõnuaine tarvitamisele kümneid tuhandeid dollareid kuus. „Kui palju me ühes kuus suitsetame? Ma arvan, et teeme seda 40 000 dollari eest. Seda on tõesti 40 000 dollari jagu,“ tunnistas Tyson toona.

Enam Tyson sellist lõbu endale lubada ei saa. "Olen enam-vähem lõpetanud, sest kui sa millekski selliseks (poksimatš) valmistud, muutub kõik," rääkis Tyson hiljuti Joe Rogani podcastis. "Sa ei saa näitaks jätkata koomikuna tööd, kui sa ei terita oma vaimu."

Rogan uuris Tysonilt, kas ta igatseb kanepi tarvitamist. "Ma mõistan, et distsipliini on vaja. Mulle ei meeldi aga see, et kipun selleta muutuma kurjaks. See ei meeldi mulle. Ma võin oma naisele või lastele nähvata ning see pole hea," avaldas Tyson.

Tyson ja Jones juunior (51) pidid vastamisi minema juba 12. septembril, kuid koroonapandeemia tõttu lükkus kohtumine edasi 28. novembri peale.