Poksiõhtu Wembley staadionil: Ukraina superstaar alistas Briti raskekaalu veterani punktidega

Kõik kolm kohtunikku andsid võidu ukrainlasele, punktid jagunesid 117:112, 115:113, 115:113.

Kuigi publikut staadionil ei olnud, elas ringi äärest matšile kaasa WBA, WBO ja IBF-i raskekaalu maailmameister Anthony Joshua. Selle võiduga on Ussõkil õigus esimesena kutsuda Joshuat WBO vööle poksima. Mõlemad mehed on Londoni olümpiavõitjad - Ussõk tuli 2012. aastal kuldmedalile raskekaalus, Joshua üliraskekaalus.

Ussõk võitis poolraskekaalus kõik, mis võita andis - 17 võitu 17 matšist ning nelja suurima organisatsiooni tiitlivööd.

Küsimusele, kas ta eesmärk on ikka veel raskakaalu maailmameistriks tulla, vastas Ussõk: "Absoluutselt. Vastuvaidlematuks maailmameistriks. Mitte lihtsalt maailmameistriks."

"See on raskekaalus tõeline väljakutse. Chisora on suur kutt, kõva kutt. Ootasingi sellist matši, tegelikult isegi raskemat," vahendab BBC Sport ukrainlase sõnu.

Karjääri 42. matši pidanud ja 10. kaotuse saanud Chisora tunnistas, et tundis end võitjana: "Ma andsin mõned raundid ära, aga dikteerisin tempot. Kuid kohtunikud nägid seda teisiti. Ta tegi väga hästi. Olen löödud."