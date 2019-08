Poksimaailma valitsejaks kerkinud Snickerseid sööv „Paks Poiss" lubas taas šokeerida

Ruizi võit Joshua üle oli šokeeriv mitmes mõttes. Esiteks on Joshuat juba aastaid peetud kõige vingemaks raskekaallaseks. Teiseks ei näe Ruiz just profisportlase moodi välja. Enne tiitlimatši oli ta eelkõige tuntud suure šokolaadisõbrana. Nimelt tavatses mees igal pool rääkida, kuidas ta kugistab Snickersi šokolaade. Mehe suureks unistuseks oli Snickersi meelitamine enda sponsoriks.

Joshua alistamisega sai temast aga koheselt superstaar. Uue staatusega kaasnevad nüüd ka muutused. Väljanägemise tõttu on Ruizi hüüdnimedeks seni olnud „Paks Andy“ ja „Paks Poiss“. Seda soovib ta nüüd muuta ning Joshuaga peetavaks kordusmatšiks lubab ta ennast korralikult trimmi ajada. Eesmärgiks on uue väljanägemisega spordisõpru šokeerida.

Praeguse seisuga on kordusmatš toimumas 14. detsembril Cardiffis, kuid lepingul ei ole veel allkirju all ja seetõttu võib ette tulla ka muudatusi. Matši võimalike toimumiskohtadena on välja käidud ka London ning New York.

„Inimesed peavad mõistma, et ma jõudsin nii kaugele paksukesena. Kujutage ette, kui kaugele ma võin jõuda hea vormi saavutamise korral. Füüsilise vormi parandamine tuleb mulle ainult kasuks. Ma tean, et see toob edu. Kaalu langetamise järel tunnen ma end palju paremini ja olen ringis võimekam,“ teatas Ruiz USA Today'le.

Mehhiklase sõnul on ta hakanud tõsisemalt toitumist jälgima ja just seeõttu peaks kaal langema hakkama. „Kui ma toitumist ei jälgi, siis söön ma korraga kolm hamburgerit peekoniga ja lisan sinna kõrvale erinevaid juuste,“ avaldas ta.